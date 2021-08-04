Міжнародного тиску немає, – Казанський про поступки Росії щодо Донбасу

Наразі рішення щодо Донбасу немає. Зокрема доти, поки живий президент Росії Володимир Путін.

Тільки світова спільнота може вплинути на очільника Кремля. Таку думку у трансляції 24 каналу висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.

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Казанський: Проблему можна було розв'язати

За його словами, єдиний спосіб змусити Росію поступитись – це міжнародний тиск.

Але, як бачимо, міжнародного тиску немає,

– наголосив Казанський.

Він зауважив, що наразі оскільки світова спільнота, Захід, не готові тиснути на Росію, а в України немає власного ресурсу, розв'язання проблеми немає. Зокрема поки в Росії не зміниться курс нинішньої влади.

"Якби з Росією домовлялись про "Північний потік-2", мовляв, ви йдете з Донбасу – тоді "Північний потік", був би такий обмін, тоді, думаю, цю проблему можна було розв'язати", – сказав журналіст.

Повна трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

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