Міжнародного тиску немає, – Казанський про поступки Росії щодо Донбасу
Джерело:24 канал
Наразі рішення щодо Донбасу немає. Зокрема доти, поки живий президент Росії Володимир Путін.
Тільки світова спільнота може вплинути на очільника Кремля. Таку думку у трансляції 24 каналу висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.
Варто прочитати США зміцнюватимуть військовий потенціал України, – Пентагон
Казанський: Проблему можна було розв'язати
За його словами, єдиний спосіб змусити Росію поступитись – це міжнародний тиск.
Але, як бачимо, міжнародного тиску немає,
– наголосив Казанський.
Він зауважив, що наразі оскільки світова спільнота, Захід, не готові тиснути на Росію, а в України немає власного ресурсу, розв'язання проблеми немає. Зокрема поки в Росії не зміниться курс нинішньої влади.
"Якби з Росією домовлялись про "Північний потік-2", мовляв, ви йдете з Донбасу – тоді "Північний потік", був би такий обмін, тоді, думаю, цю проблему можна було розв'язати", – сказав журналіст.
Повна трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео
Ситуація на Сході: що відомо
- Проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військових.
- За інформацією розвідки, Росія упродовж липня звозила на територію тимчасово окупованих територій свою зброю.
- За 3 серпня окупанти 9 разів порушили режим тиші.