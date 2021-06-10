Обміняються стандартним набором претензій, – Казанський про зустріч Байдена і Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в Женеві 16 червня. Великого прориву від цього саміту очікувати не варто.
Це буде чергова зустріч світових лідерів, яка не матиме відвертих наслідків. Так вважає журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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За його словами, попри це, лідери країн, можливо, зможуть домовитись щодо окремих моментів і дрібних кроків.
Скоріш за все, це буде чергова зустріч, де вони обміняються своїм стандартним набором претензій,
– відзначив Казанський.
Він зауважив, що після жодних зустрічей російського президента з американцями – прогресу не було. Тому кардинальної зміни ситуації очікувати не варто.
"Я можу сподіватись, що хоча б припиниться вогонь на Донбасі і перестануть гинути люди. А далі розбиратимемось зі статусом, реінтеграцією тощо", – додав журналіст.Важливо! Сьогодні, 10 червня, поблизу Старогнатівки у Донецькій області російські бойовики поранили українського військового.
Повна трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео
Коротко про зустріч Байдена і Путіна
- Відомо, що вона відбудеться наприкінці наступного тижня у Швейцарії.
- Ініціатором зустрічі став Джо Байден. Саме він запропонував Путіну зустрітись на нейтральній території.
- В Білому домі заявили, що спілкування віч-на-віч – найкращий спосіб зрозуміти наміри Кремля.
- За інформацією ЗМІ, через відповідний саміт над Женевою планують закрити повітряний простір.