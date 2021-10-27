Про це розповіла сестра постраждалого Михайла. Він був пасажиром Infinity, якою керував неповнолітній Микола.

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Від сильного удару Михайло вилетів з вікна автівки та вдарився головою об рекламний стовп. Зараз він перебуває у реанімації з черепно-мозковою травмою та переломами рук, пише телеграм-канал "ХС | Харьков".

Мати мажора буцімто працює у прокуратурі, а тато – "м'ясний" олігарх

Марія поговорила з братом до того, як його госпіталізували. Він розповів, що був з компанією друзів, коли до них приїхав Микола. Той почав хвалитися новим автомобілем та запросив їх прокататися. Хлопець буцімто розповів, що водійські права йому подарували батьки.

Михайло знімав відео у салоні автомобіля, однак телефон після аварії, мовляв, викрали.

Вчора після ДТП Микола кричав, що його мама пов'язана з прокуратурою, і вона все вирішує, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг та дружки батьків, які тикали гроші поліції просто у лікарні,

– розповіла Марія.

У салоні були ще 19-річний Валерій та 16-річна Ліза – дівчина мажора. Вона буцімто з бідної родини і батьки не можуть оплатити лікування. Водночас сім'я винуватця ДТП на контакт із родичами постраждалих не виходила.

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"Хоча це дівчина Колі, він зовсім не поцікавився її станом, весь час кричав поліції: "Та пішли ви всі на х*й, мене відмажуть, і я житиму за кордоном", – додала Марія.

Деталі моторошної ДТП у Харкові