Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко оцінив шанси України на вступ до НАТО на тлі вимог Кремля. Також він назвав безглуздими твердження Дональда Трампа щодо запобігання російському вторгненню.

Під час ефіру 24 Каналу фахівець прокоментував риторику американського політика щодо війни в Україні. Романенко звернув увагу на слова республіканця про те, що Володимир Путін буцімто ніколи не наважився б напасти за його президентства. На думку експерта, подібні висловлювання є виключно популістськими та не мають нічого спільного з дійсністю.

"Орден білого бичка" для Трампа

Генерал-лейтенант у відставці висловив переконання, що постійні обіцянки та запевнення Дональда Трампа лише вводять в оману суспільство.

Це просто казка про білого бичка. Йому треба розказати, що якби був Трамп, то все було б гаразд, бо так йому сказав Путін. Трампу взагалі треба було б подарувати орден білого бичка по закінченні кар'єри за все те, що він наговорив, але головне – не надіявся на результат. Усе це перетворюється на ніщо,

– заявив Романенко.

Військовий експерт наголосив, що така непередбачувана поведінка вже викликає розчарування серед виборців і створює серйозні загрози як для безпеки всієї Європи, так і для стабільності світового порядку.

Ігор Романенко розкритикував заяви Трампа та оцінив перспективи України в НАТО: відео

Геополітичні ультиматуми Росії та НАТО

Темою обговорення також стали перспективи євроатлантичної інтеграції України та нещодавня заява німецького політика Фрідріха Мерца, який назвав ненадання Києву ПДЧ у 2008 році помилкою, що призвела до війни. Ведуча Катерина Соляр зауважила, що озиратися назад легко, однак Альянс і зараз не поспішає відкривати двері перед Україною, тоді як Москва відкрито вимагає від НАТО відкотитися до кордонів 1997 року.

Романенко закликав підходити до питання членства в блоці максимально тверезо та реалістично, зважаючи на нахабні ультиматуми Кремля.

Якщо росіяни кажуть, що відступайте до кордонів 1997 року – це означає скасувати вступ Фінляндії, Швеції, зменшити контингенти. І одночасно постає питання прийняття України. Це позиції з абсолютно різних кінців процесу,

– зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Раніше експерт попереджав, що запропоновані Заходом гарантії безпеки схожі на Будапештський меморандум, оскільки союзники не братимуть безпосередньої участі у війні.