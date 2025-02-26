Хотів поділити Україну: у Румунії затримали екскандидата у президенти Келіна Джорджеску

Колишнього проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску затримала поліція та доставила на допит до Генеральної прокуратури.

На ім'я Джорджеску видано ордер на арешт. Політик у дописі в Facebook звинуватив владу у прагненні запобігти його новому висуванню на пост президента країни, передає 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Що відомо про затримання Джорджеску

Цього ж дня відбулися обшуки у соратників Джорджеску, зокрема у керівника його охорони Гораціу Потра. Під час обшуків прокурори виявили у нього зброю, боєприпаси та щонайменше 900 тисяч євро у сейфі, захованому в підлозі.

Усіх фігурантів справи підозрюють у причетності до створення "фашистської організації" та надання неправдивих заяв щодо фінансування виборчої кампанії.

Нагадаємо, що слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску. Він задекларував нульові витрати. Втім, кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про те, що в його рекламування були вкладені значні кошти.

Саме спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів. Це рішення ухвалив Конституційний суд 6 грудня після того, як спецслужби Румунії надали докази, що Джорджеску отримав вигоду від масової підтримки у мережі TikTok через маніпуляції алгоритмами.

Зазначимо, що Келін Джорджеску зробив низку антиукраїнських заяв. Зокрема, він мріяв про поділ України. Він казав, що Північна Буковина має відійти до Румунії, а Львів – до Польщі.