Ситуація складна: чому Келлог відклав свій візит до України і чого чекає

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог відклав свій візит до Києва. Річ у тім, що наразі команді новообраного президента США немає що сказати для нашої держави.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, зараз команда Трампа починає розуміти усю складність ситуації.

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"Їм нічого сказати зараз. Очевидно, що вони розраховували на те, що Росія буде рухатися в іншій динаміці. Зараз починають розуміти усю складність російсько-української війни, і що більша частина з того, що вони собі уявляли, як можна, вже було зроблено", – припустив він.

Поки потрібно відтягувати час

Олег Саакян зазначив, що значна частина команди Трампа глибоко не заглиблювалась у питання російсько-української війни. Вони вважали, що можна просто зробити якісь дії, і тоді ситуація зміниться. Однак усі ці ідеї уже бути втілені Україною. Кіт Келлог уже вивчив тему війни Росії проти України.

Очевидно, що через складність ситуації у команді Трампа зрозуміли, що їм треба ще час, його потрібно відтягнути. Коли Трамп сяде у крісло, тоді вже треба розпочинати процес. Поки що вони можуть неформально промацувати далі, без взяття на себе додаткових відповідальностей, не скорочуючи для себе часовий і в цілому простір маневру, який у них є,

– сказав політолог.

Адже коли Дональд Трамп увійде у Білий дім, то відтягувати час буде дуже складно. Значна частина виборців буде очікувати, що потрібно вже завершувати війну, як і обіцяв новообраний лідер Штатів. Тоді доведеться показувати якісь результати. Однак саме зараз можна тягнути час, щоб сформулювати конкретику до потрібного моменту.

Важливість інтерв'ю Зеленського

За словами політолога, інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману дуже важливе, воно впливає на думки оточення Трампа. Очевидно, українському лідеру вдалося чітко зайти у ту аудиторію, продемонструвати ті ключові меседжі, які були необхідні. Зокрема, Ілон Маск поширив у соцмережі Х посилання на цю розмову.

Цей образ простого хлопця, який протистоїть системним старим політикам. Він трішки матюкається, трішки жорстко висловлюється. При цьому він чітко стоїть на позиції, що тільки українською, ніякої російської. Значну частину речей він пояснює на пальцях,

– підкреслив він.

Це інтерв'ю має вплинути на позицію майбутньої адміністрації Трампа. Зеленський озвучив величезну кількість принципово важливих для нашої держави речей. Можливо, раніше у команді республіканця очікували, що Україна покладе на стіл якісь готові компроміси, заявить про бажання чимось поступитися, а Росія – зі свого боку. Цього не відбувається.

"Україна навпаки чітко окреслює, що спочатку домовленості між Штатами, Україною, а потім вже до Росії. Нам не потрібен посередник. Нам потрібен партнер і прокурор, який буде розмовляти зі злочинцем, а не медіатор, який спробує посадити злочинця, жертву злочину та попросити жертву погодитись на регулярні здійснення злочину надалі", – додав Саакян.

До слова, радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що візит Келлога до України могли перенести з 2 причин. Це може бути вплив інтерв'ю Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману. Також, можливо, в адміністрації Трампа поки не бачать, з чим заходити у переговорний трек, адже Росія не може адекватно реагувати на ті чи інші пропозиції.