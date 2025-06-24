Лукашенко про це мріє, – білоруський опозиціонер розповів про абсурдні бажання диктатора

Кіт Келлог та Олександр Лукашенко зустрілись 21 червня 2025 року. Відомо, що вони говорили про санкції США проти Білорусі, події на Близькому Сході та війну між Росією та Україною. Білоруський самопроголошений президент також переслідує свої хитрі цілі, проте без Кремля зустрічі, ймовірно, б не було.

Контакти США із Мінськом можуть стати спробую створити майданчик для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Лукашенку це вигідно.

До теми Лукашенко та Келлог розмовляли понад 6 годин: що обговорили політики

Чого хоче Лукашенко

Павло Латушко зауважив, що, попри зв'язки із Росією, у самопроголошеного лідера Білорусі є свої цілі, адже той прагне визнання та суб'єктності. Лукашенко мріє про приїзд Дональда Трампа.

Важливо! Після перемовин між Лукашенком і Келлогом на свободу вийшов білоруський опозиціонер Сергій Тихановський. Аналітики вважають, що це було лише приводом для зустрічі. Політолог Петро Олещук припустив, що звільнення політв'язнів могло бути ініціативою самого Лукашенка для прикриття справжніх намірів і спроб зміцнити свої позиції.

Якщо Білорусь стане місцем, де проводитимуть переговори між Росією та Україною, то псевдолідер країни стане посередником, мовляв, він причетний до миру.

Крім того, йому (Лукашенку – 24 Канал) важливо позбутись відповідальності за злочини проти людяності, які чинив у Білорусі, та за акт агресії проти України,

– сказав опозиціонер.

За його словами, цей діалог між Лукашенком та Келлога, однозначно, був зі згоди Кремля, адже Володимиру Путіну Білорусь потрібна для переговорів та щоб із цієї країни зняли санкції.

Якщо американці знімають санкції, то для Росії білоруська територія стане ще одним каналом для обходження власних обмежень,

– зазначив Латушко.

Проте, на його думку, Лукашенко зробив недостатньо, щоб США це зробили.