Україна практично не контролює Азовське море, – Український інститут морського права

Україна через дії Росії контролює лише певні ділянки в акваторіях портів Азовського моря. При тому наша держава не має змоги здійснювати будь-яку діяльність далеко від берега.

Таку думку висловив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко. Він підкреслює, що так сталося через дії Росії, яка порушує міжнародне право.

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Україна практично не контролює Азовське море. Ми оперуємо лише у невеликих ділянках, які є, по суті, акваторіями портів Бердянськ і Маріуполь,

– зазначає він.

До того ж, за словами Устименка, Держгідрографія уже кілька років не робить гідрографічних зйомок далеко від берега Азовського моря. Роблять заміри і здійснюється дослідницька діяльність в акваторіях портів.

Росія порушує міжнародне морське право

Устименко акцентує, що перекриття Керченської протоки, до якого вдався Кремль, прямо заборонене міжнародним морським правом. Для територіального моря України в Чорному морі і Керченської протоки діють два різні правові режими: протока, за Конвенцією ООН, є міжнародною, і ані Росія, ані Україна не мають права обмежувати транзитний прохід через неї.

Російська Федерація не має права господарювати у нашому територіальному морі, бо за Конвенцією ООН з морського права територіальне море держави є його суверенною територією,

– коментує Устименко.

Мета дій Росії – легалізація захопленого в України морського простору і тестування світу на те, як він буде на це реагувати, каже фахівець.

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