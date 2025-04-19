У РНБО відреагували на заяву Путіна про "великоднє перемир'я"
- Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
- У РНБО нагадали диктатору, що Україна ще 11 березня прийняла пропозицію США про повне припинення вогню на 30 днів, але тоді Москва проігнорувала цю ініціативу Вашингтона.
Увечері 19 квітня Владімір Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я". Диктатор повідомив, що він нібито наказав своїм окупантам зупинити бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував ініціативу Кремля у мережі, передає 24 Канал.
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У Києві відповіли Путіну
Так, посадовець нагадав російському диктатору, що ще 11 березня Україна прийняла пропозицію США про безумовне повне припинення вогню на 30 днів. Тим часом Москва відкинула цю ідею.
А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?,
– цілком логічно поцікавився Андрій Коваленко.
Нагадаємо, що Росія нібито погодилася лише припинити удари по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Загарбники за цей період неодноразово атакували цивільних. Зокрема, саме у ці 30 днів Росія здійснила криваві атаки на Кривий Ріг та Суми, вбивши кілька десятків українців.
Тим часом Путін намагається видати з себе найбільшого миротворця і цинічно заявляє, що його "великоднє перемир'я" нібито "покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання".