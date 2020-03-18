Кернес про Італію: Метро працює, але нема кому їздити, бо трупики одні лишилися: відео

На засіданні Харківської міської ради мер Геннадій Кернес дозволив собі зневажливо висловитися щодо закриття метро в Харкові. Він для порівняння взяв Італію, у якій від коронавірусу померли вже понад 2500 людей.

Упродовж сесії Кернес обурювався щодо того, що у Харкові закрили метро, позбавивши комунальне підприємство заробітку. Так, він для порівняння згадав Італію, у якій транспорт не закривали.

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В Італії працює і метро, і трамваї, і все. Тільки там уже ніхто не їздить, здається. Там одні трупики вже,

– сказав Кернес.

Кернес про Італію – дивіться відео

Протягом сесії він також обурювався, що працівникам не буде з чого платити зарплатню. Однак, за своєю ж логікою не припустив, що її вже не буде кому платити через поширення вірусу.

В Італії станом на 18 березня 31 тисяча 500 випадків зараження коронавірусом. Померли вже 2 з половиною тисячі осіб.

Кернес і карантин

Раніше у Харківській міськраді ухвалили, що на карантин підуть театри, кінотеатри, цирк і розважальні центри. Натомість, як наголошував харківський міський голова Геннадій Кернес, школи та дитячі садки мають продовжувати працювати. Через це місцева прокуратура почала кримінальне провадження.

Також Кернес особисто назвав рішення президента закрити метро не обґрунтованим. Посилався він на те, що у Харкові наразі не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом.

Нагадаємо. З 18 березня закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. Воно не працюватиме щонайменше до 3 квітня.