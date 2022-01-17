Кібератаки й придушення сигналів у Скандинавії: Норвегія звинуватила Росію в гібридних операціях

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Росія посилює гібридні операції у Скандинавії. Зокрема, за його словами, країна-агресор здійснює кібератаки та придушує сигнали.

Політик також зазначив, що керовані Кремлем хакери вже націлилися на норвезькі установи після того, як комп'ютерні системи уряду країни були виведені з ладу внаслідок збою.

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Водночас цивільні літаки постраждали від обладнання для створення перешкод військового класу.

Я дуже стурбований цим. Ми стикаємося з гібридними операціями, спрямованими на компанії та технологічні дослідження, але також на ключові установи, такі як парламент Норвегії,

– сказав Йонас Гар Стьоре.

Кібератака на Україну: що відомо

В Україні у ніч з 13 на 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку були десятки держустанов.

У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід, на це вказувала хронологія поширення новин.

Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі були "зливні бачки", опісля її активно розповсюдили вже у Росії. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці. Адже Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з реєстрів.

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