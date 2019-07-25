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      "Кілеру" Бабченка оголосили про підозру через конфлікт з журналістом видання "Страна "

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      Олексій Цимбалюк
      Олексій Цимбалюк / Facebook-сторінка Олексія Цимбалюка

      Учасникові інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, волонтерові Олексієві Цимбалюку вручили підозру у злочині, а саме – в погрозах або насильстві щодо журналіста видання "Страна.ua".

      "Підозру вручили за перепалку з особою, яка тепер називає себе журналістом "Страна.ua" Владиславом Бовтруком, під час акції на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 2 липня цього року", – повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм.

      Дізнайтесь, що відбулося на протесті проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія

      Він наголосив, що Бовтрук сам розпалив конфлікт, вигукнувши Цимбалюку у відповідь на його прохання не провокувати: "Иди на*уй, бандера".

      Цимбалюк прийшов сам до відділку Шевченківського управління поліції в Києві на вулиці Прорізній,12б. Проте у підозрі була вказана інша адреса реєстрації. У відділку Цимбалюк заявив, що в діях Бовтрука він вбачає образу його (Олексія) національної честі та гідності, поєднані з погрозами.

      Хто такий Олексій Цимбалюк? Монах-волонтер, який брав участь у війні на Донбасі на стороні України. У 2006 році він прийняв постриг у монахи, і став називатися Аристархом. Спершу був ієродияконом у православній церкві Московського патріархату, потім – Київського. Розчарувавшись в обох, став монахом-відлюдником на Закарпатті. Станом на 2017 рік Аристарх, перебуваючи у чернечому чині, був волонтером на війні.

      Цимбалюк також був фейковим виконавцем "вбивства" Бабченка під час інсценування цього інциденту. За скоєння злочину йому заплатив гроші замовник убивства, проте Цимбалюк і не думав скоювати злочин, а розповів про все правоохоронцям.

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Сутички Кримінальні новини Поліція Новини Києва Журналісти Скандал "Вбивство" Аркадія Бабченка
      Джерело: 24 канал
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