Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одещини зросла: 5-річна дівчинка у лікарні
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Внаслідок ворожого ракетного удару по Одещині постраждала дитина – 5-річну дівчинку госпіталізували до лікарні з важкими пораненнями.
Ракетний удар по Одещині
Зазначається, що удар завдали з літака стратегічної авіації. Внаслідок влучання пошкоджений об'єкт туристичної інфраструктури та зруйновані в тому числі і кілька сусідніх приватних будівель.
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Загальна площа ураження склала близько 50 квадратних метрів. Загорання сталося на площі понад 70 квадратних метрів. ЇЇ оперативно ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз 1 одиниця техніки, та 2 особи особового складу.
Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців,
– повідомило Оперативне командування "Південь".
Постраждалі внаслідок удару
Всього внаслідок обстріл постраждали чотири людини. Серед них важко поранена 5-річна дівчинка, її терміново направили в лікарню та надають усю необхідну медичну допомогу.
На місці влучання працює слідчо-оперативна група. Подію кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, передбачене статтею. Триває процес збору доказів злочину Росії проти України.
Ситуація на Одещині
- Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що російські окупанти збирають з усіх складів старі радянські ракети, бо сучасної та точної зброї в загарбників вже майже немає.
- 13 травня українська розвідка встановила, що росіяни перекинули на острів Зміїний комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". Вже 14 травня там почалися запеклі бої. За даними Сергія Братчука, цей клаптик української землі є дуже важливим і окупанти його хочуть використати, як плацдарм.
- 13 травня місцева влада попередила, що в Южному на Одещині встановили протипіхотні міни. Вони реагують навіть на пішоходів та можуть здетонувати від наступу. Тому людям в Южному заборонили ходити по піску.
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