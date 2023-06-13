Удар по будинку у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 10

13 червня 2023, 12:53
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Внаслідок атаки по Кривому Розі в ніч проти 13 червня загинуло уже 10 людей. Щонайменше 28 людей отримали поранення різного ступеня.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі телемарафону повідомив, що кількість загиблих зросла до 9. 24 Канал зібрав усе, що відомо про жертв та потерпілих унаслідок нової цинічної атаки ворога. 

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Рятувальна операція триває 

Майже відразу міський голова Олександр Вілкул повідомив, що кількість загиблих станом на 13:00 знову зросла. Відомо уже про 10 жертв атаки. За його словами, під завалами все ще перебуває одна людина. 

Станом на 13:00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані,
– йдеться у повідомленні. 

Вілкул також повідомив, що у середу, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено День жалоби.

 

Зверніть увагу! В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

28 людей – поранено 

За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили Росії здійснили ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів тривають.

"Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі / Фото Офісу Генпрокурора 

Зазначають, що під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюють. Тож наразі сказати, якими ракетами атакував ворог – складно. 

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих. 

Зверніть увагу! Росіяни випустили по Кривому Рогу шість ракет. За словами міського голови, "п'ять місць уражень, які не мають жодного відношення до військових об'єктів".
Автор: Анастасія Лукашевська