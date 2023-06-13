Удар по будинку у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 10

Внаслідок атаки по Кривому Розі в ніч проти 13 червня загинуло уже 10 людей. Щонайменше 28 людей отримали поранення різного ступеня.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі телемарафону повідомив, що кількість загиблих зросла до 9. 24 Канал зібрав усе, що відомо про жертв та потерпілих унаслідок нової цинічної атаки ворога.

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Рятувальна операція триває

Майже відразу міський голова Олександр Вілкул повідомив, що кількість загиблих станом на 13:00 знову зросла. Відомо уже про 10 жертв атаки. За його словами, під завалами все ще перебуває одна людина.

Станом на 13:00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані,

– йдеться у повідомленні.

Вілкул також повідомив, що у середу, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено День жалоби.

28 людей – поранено

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили Росії здійснили ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів тривають.

"Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі / Фото Офісу Генпрокурора

Зазначають, що під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюють. Тож наразі сказати, якими ракетами атакував ворог – складно.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.

Росіяни випустили по Кривому Рогу шість ракет. За словами міського голови, "п'ять місць уражень, які не мають жодного відношення до військових об'єктів".