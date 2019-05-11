Кількість бананів у світі може зменшитись на 80%

Через глобальне потепління кількість бананів у кількох країнах світу уже почала зменшуватися.

Справа у тому, що потепління призводить до поширення грибкової хвороби, яка пошкоджує листя бананів, пише CNN.

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Уперше грибкову інфекцію помітили в Гондурасі. З того часу вона поширилася в Бразилії, на Карибських островах, Гренадинах і Пуерто-Рико. Наразі грибок знайшли ще у Флориді.

Як грибкова хвороба впливає на банани? Грибкова хвороба сигатока пошкоджує листя рослин, тому на них виросте в декілька разів менше бананів. Науковці вважають, що кількість плодів може зменшитися до 80% через інфікування грибком.



Так виглядає грибкова інфекція на листях бананів//Фото: CNN

Окрім того, це може спричинити подорожчання бананів. Все через те, що попит на популярний фрукт залишається стабільним.

Як вирішити проблему? Щоб боротися з інфекцією використовують велику кількість протигрибкових спреїв.

Це дуже дорого, обходиться для Коста-Рики. Близько 100 мільйонів доларів на рік,

– пояснив викладач мікробної екології Ден Беббер.

Загалом з 1960-х років ризики зараження бананів цією хворобою зросли на 44,2% у районах Латинської Америки й Карибських островів. Це пов’язано зі збільшеннм вологості й зміною температури, які спричинило глобальне потепління.