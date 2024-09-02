У кількох районах Києва впали уламки: спалахнули пожежі, є постраждалі та руйнування

Росія вранці 2 вересня атакувала столицю України ракетами. У кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі, зокрема, горять автомобілі. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Київ 2 вересня

Близько 05:00 у столиці прогриміли вибухи. Уже незабаром міський голова повідомив про виклик екстрених служб у Святошинський район. Через кілька хвилин написав, також прямують й у Голосіївський та Солом'янський райони.

У Шевченківському районі, попередньо, падіння уламків. Медики оглядають одного потерпілого. У Святошинському районі падіння уламків ракети. Горять 4 автомобілі. У Голосіївському районі палає нежитлове приміщення,

– розповів Віталій Кличко.

Додав, що у Святошинському – попередньо, падіння уламків на складське приміщення. Горить і в Шевченківському. Усі служби працюють на місцях.

Окрім того, у Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Аварійно-рятувальні служби працюють.

Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття. Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.

Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували,

– повідомив міський голова.

Додав, що у Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Голова КМВА також писав про падіння уламків у Дніпровському районі Києва. Тобто загалом їх зафіксували у чотирьох.

Якими ракетами Росія атакувала Київ 2 вересня

Сергій Попко констатував, що російські війська завдали чергового комбінованого удару по Києву. Атакували крилатими й балістичними ракетами.

Посадовець зазначив, що крилаті ракети, (потенційноХ-101) найпевніше, були випущені близько 03:00 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього також додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник!

– заявив Попко.

Зауважив, що точну кількість повідомлять Повітряні сили.