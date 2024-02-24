У Держдепі США посміялися над подарунком Путіна Кім Чен Ину та автопромом Росії

Владімір Путін зробив Кім Чен Ину подарунок, який порушує санкції ООН проти КНДР. ЗМІ Північної Кореї назвали вчинок російського диктатора ознакою "особливих відносин" Москви з Пхеньяном.

Нещодавно Владімір Путін подарував машину Кім Чен Ину. Представник Державного департаменту США Меттью Міллер висміяв цю автівку.

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Як відреагували у Держдепі

Журналісти попросили Меттью Міллера прокоментувати те, що Путін дав Кім Чен Ину "російський розкішний автомобіль"

Я насправді, чесно кажучи, не знав, що існує таке поняття, як "російський розкішний автомобіль". Я сподіваюся, що Кім отримав розширену гарантію,

– пожартував він.

Міллер додав, що якби він хотів купити саме розкішний автомобіль, то навряд чи шукав його у Росії.

Представник Держдепу США висміює подарунок Путіна Кім Чен Ину: дивіться відео



Що цьому передувало

Не так давно північнокорейські ЗМІ писали, що російський диктатор подарував своєму "колезі" російську автівку. Пізніше рупор Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив факт передачі машини та уточнив, що Кім Чен Ин отримав седан Aurus, який використовував президент країни-агресорки.

Таким чином Путін міг порушити запроваджені ООН санкції проти КНДР. Адже ці обмеження забороняють ввозити до Північної Кореї предмети розкоші, зокрема машини класу люкс. Представник Держдепу США Міллер зауважив, що, якщо це правда, то Росія знову порушує резолюції ООН, які вона сама ж підтримала.

Путін робить дивні подарунки

, ЗМІ раніше писали про любов північнокорейського диктатора до автівок преміумкласу. Кім Чен Ин має у своєму автопарку Lexus, Maybach, Rolls-Royce Phantom, кілька лімузинів Mercedes тощо. Серед цього елітного транспорту "російський розкішний автомобіль" матиме особливо бляклий вигляд.