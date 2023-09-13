Підсумки зустрічі Путіна з Кім Чен Ином: політолог зазначив, на що варто звернути увагу

У Владивостоці Владімір Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином, щоб обговорити військову допомогу. Однак навряд чи диктатори змогли про щось домовитись.

Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що дуже показова відсутність спільної підсумкової пресконференції чи принаймні заяви.

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"Нічого, крім пропагандистських наслідків та інтерпретацій, цей візит за собою не потягне", – вважає П'яних.

Так, Росія може скільки завгодно блефувати північнокорейською зброєю, а КНДР – ядерними технологіями Кремля. Однак світові лідери розуміють, що Путін і Кім Чен Ин ні на що не здатні без дозволу Китаю.

Чи будуть наслідки, якщо диктатори таки домовляться

Ще перед візитом Кім Чен Ина до Росії в США заявили, що обмін військовою допомогою між країнами стане "величезною помилкою" та призведе до їхньої подальшої ізоляції від цивілізованого світу.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс наголосила, що пошук допомоги в КНДР свідчить про відчай країни-агресорки. Росія вже в безвиході через величезні втрати в техніці, які нізвідки компенсувати.

Водночас різні експерти, зокрема американський політолог Раміз Юнус, вважають, що будь-яке збройне посилення країни-агресорки спричинить ще активнішу підтримку України з боку її партнерів.

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