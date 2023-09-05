Росія шукає можливості: якими можуть бути наслідки зустрічі Путіна та Кім Чен Ина

Цього місяця лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський очільник Владімір Путін можуть провести зустріч. Ймовірно, диктатори обговорять постачання Росії зброї. Утім, все залежатиме від третього гравця – Пекіна.

Про це 24 Каналу наголосив російський правозахисник Марк Фейгін. Північна Корея не зробить крок всупереч інтересам Китаю.

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Домовленості Росії та Північної Кореї

Росія потребує зброї і єдина країна, в якої можна її взяти, – Північна Корея. Там дійсно є величезні склади та триває виробництво, підкреслив Фейгін. Але не дивлячись на усі домовленості диктаторів двох країн, останнє слово буде за Китаєм.

Думаю, з ним Захід уже проводить перемовини, зважаючи на долю відповідальності Китаю, якщо почнуться поставки. А це заборонено, зважаючи на статус Росії як країни-агресорки. Має діяти ембарго на поставку подібного роду продукції,

– наголосив він.

Утім, правозахисник не відкидає ймовірності, що можуть все ж бути якісь дрібні поставки у вигляді снарядів чи патронів.

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Північній Кореї вигідна співпраця з Москвою, адже вона потребує грошей. У неї проблеми з економікою та продовольством, а тому надходження за рахунок продажу зброї, яка була донедавна непопулярна, досить важливі.

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