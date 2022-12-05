Кім попередив про другу хвилю запуску ракет
Джерело:Віталій Кім
По всій Україні станом на 15:10 триває ракетна небезпека. Росіяни атакують з Чорного моря.
Про це написав очільних Миколаївської обласної війсткової адміністрації Віталій Кім 5 грудня о 15:06.
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"Друга хвиля ракет. Залишаємось в укриттях", – закликав керівник ОВА.
Наслідки ракетних атак
У низці областей України 5 грудня проблеми з електроенергією та водопостачанням. Зокрема, на Сумщині Укренерго застосувало екстрене аварійне відключення по всій області. На Запоріжжі зафіксували перебої з водопостачанням.
Укренерго розпорядилося застосувати спеціальні графіки аварійних відключень у Черкаській області, а на Миколаївщині оперативно вимкнули світло для всіх 10 черг графіку стабілізаційних відключень.
Крім цього, проблеми зі світлом виникли у Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Одеській областях. В Одесі по всьому місту немає ні водопостачання, ні світла. Міська влада розповіла, що не працює електротранспорт. А в Кривому Розі вимкнули насосні станції та котельні.
Ракетні обстріли України: останні новини
- У мережі повідомили про вибух у Львівській області. Керівник ОВА Максим Козицький спростував інформацію.
- Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що росіяни 5 грудня можуть запустити мінімум 50 ракет.
- У Київській області працювала ППО. Про це написав керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.
- Росіяни обстріляли Запорізьку область. Вони влучили у житлові будинки. За інформацією заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка, загинули 2 людини. Ще 2 поранені.