Кім попередив про другу хвилю запуску ракет

По всій Україні станом на 15:10 триває ракетна небезпека. Росіяни атакують з Чорного моря.

Про це написав очільних Миколаївської обласної війсткової адміністрації Віталій Кім 5 грудня о 15:06.

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"Друга хвиля ракет. Залишаємось в укриттях", – закликав керівник ОВА.

Наслідки ракетних атак

У низці областей України 5 грудня проблеми з електроенергією та водопостачанням. Зокрема, на Сумщині Укренерго застосувало екстрене аварійне відключення по всій області. На Запоріжжі зафіксували перебої з водопостачанням.

Укренерго розпорядилося застосувати спеціальні графіки аварійних відключень у Черкаській області, а на Миколаївщині оперативно вимкнули світло для всіх 10 черг графіку стабілізаційних відключень.

Крім цього, проблеми зі світлом виникли у Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Одеській областях. В Одесі по всьому місту немає ні водопостачання, ні світла. Міська влада розповіла, що не працює електротранспорт. А в Кривому Розі вимкнули насосні станції та котельні.

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