Кім заявив про загрозу нової атаки "шахідами", деякі з них з глушниками

Глава Миколаївської ОВА заявив, що проривається нова хвиля "шахідів". Проте запевнив, що ЗСУ уважно стежать за ситуацією.

Ці дані Віталій Кім повідомив вранці 14 грудня. Тобто після того, як росіяни вдосвіта вже атакували "шахідами" Київську область та столицю України.

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Що відомо про небезпеку нової атаки росіян

Ще одна хвиля "мопедів" проривається. Деякі навіть із глушниками…

– пояснив Віталій Кім.

Він запевнив, що наші військові Збройних Сил вже чергують та готові відбивати атаки ворога.



ЗСУ готуються збивати російські "шахіди", які можуть атакувати Південь / Фото з телеграму Віталія Кіма

Що відомо про нову загрозу від росіян