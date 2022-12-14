Кім заявив про загрозу нової атаки "шахідами", деякі з них з глушниками
14 грудня 2022, 11:50Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Глава Миколаївської ОВА заявив, що проривається нова хвиля "шахідів". Проте запевнив, що ЗСУ уважно стежать за ситуацією.
Ці дані Віталій Кім повідомив вранці 14 грудня. Тобто після того, як росіяни вдосвіта вже атакували "шахідами" Київську область та столицю України.
Читайте також Київ та область атакували "Шахідами": все, що відомо про "мопедний" терор 14 грудня
Що відомо про небезпеку нової атаки росіян
Ще одна хвиля "мопедів" проривається. Деякі навіть із глушниками…
– пояснив Віталій Кім.
Він запевнив, що наші військові Збройних Сил вже чергують та готові відбивати атаки ворога.
ЗСУ готуються збивати російські "шахіди", які можуть атакувати Південь / Фото з телеграму Віталія Кіма
Що відомо про нову загрозу від росіян
- Вдосвіта 14 грудня росіяни атакували своїми "шахідами" Київську область. Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що Повітряні сили ЗСУ збили 13 іранських дронів, які атакували область.
- Попередньо відомо, що безпілотники рухалися з Півдня України по річці Дніпро. Тобто Росія не запускала дрони з території Білорусі.
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Запустила їх зі східного узбережжя Азовського моря. За даними наших військових, радіолокаційні засоби виявили понад 10 баражуючих боєприпасів.
- Ба більше, у Повітряних силах сказали, чи будуть атаки росіян дронами 14 грудня. Там заявили, що росіяни зазвичай використовують дрони вночі, починаючи з 23 години й до ранку.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив: "Якщо говорити про сьогоднішній день (14 грудня – 24 канал), то, можливо, росіяни будуть дотримуватись стандартної тактики".