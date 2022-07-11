Чим далі, тим більше палатиме в Херсоні, – Кім про команду Зеленського деокупувати Південь

На Херсонщині протягом останнього тижня все частіше спалахують склади окупантів. У Миколаївській ОВА наголосили, що далі на росіян чекають ще більші втрати.

Партизани якісно виконують свою роботу. Про це заявив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

До речі Командний пункт, техніка, ППО: ЗСУ завдали ворогу потужного удару в Таврійську

Черга дійде до кожного окупанта

росіяни нічого розумнішого у відповідь не вигадали, як обстріляти житлові квартали Миколаєва й Харкова. Прилеглі села окупанти взагалі стирають з лиця землі. Однак Кім нагадав про наказ президента Володимира Зеленського звільнити Південь.

Чим далі, тим більше в Херсоні палатиме складів боєприпасів та ворожих командних пунктів,

– наголосив чиновник.

Він попередив окупантів, що черга дійде до кожного. Відсидітись в окопі з краденим холодильником не вийде.

Що відомо про наказ Зеленського

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що президент Володимир Зеленський дав наказ військовим деокупувати частину Півдня. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

Ці регіони мають життєво важливе значення для економіки. Однак держава відвоює кожен метр української землі й в інших областях.

Успіхи ЗСУ на Півдні

10 липня українські захисники знищили 4 склади з ворожими боєприпасами та уразили пункт управління загарбників на Херсонщині. Внаслідок цього міг загинути полковник Алєксандр Нєчіпурєнко, який керував окупантами у Запорізькій області.

11 липня ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Таврійську, що біля Каховки. Знешкодили командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ППО окупантів. За інформацією джерел у спецслужбах, ліквідували 120 росіян, ще понад 200 – поранені, при цьому половина перебуває у важкому стані. Їх привезли до лікарні Каховки.

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