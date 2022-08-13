Коментарів не буде до певних результатів, – Кім зняв інтригуюче відео з генералом Марченком

Віталій Кім зняв інтригуюче відео з командувачем обороною Миколаєва генералом Дмитром Марченком. Глава ОВА таємничо анонсував "певні результати".

Відео з генералом Кім опублікував зранку 13 серпня. Ніяких деталей голова ОВА не розповів.

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Дивіться, генерал Марченко на місці, в місті-герої Миколаєві. Працює. Роботи вистачає всім. Чим займається – казати не можу, та й не треба, це шкодить,

– зазначив Кім.

Він наголосив, що коментарів не буде найближчим часом і "до певних результатів".

"Потім вийдемо на зв'язок", – запевнив чиновник.

Кім зняв відео з генералом Марченко: відео

Нагадаємо, що з 25 лютого до початку квітня Марченко керував обороною Миколаєва. 27 липня генерал повернувся в обласний центр. Кім казав, що військовий виконуватиме розширені завдання у Миколаївській та Херсонській областях. До речі, тоді голова ОВА також опублікував відео з Марченком зі свого кабінету. Це було під час повітряної тривоги.

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Ставленики кремля на Херсонщині нещодавно поділилися своїми абсурдними планами. Зокрема, гауляйтери вирішили приєднати до регіону частину окупованої Миколаївської області.

Однак стримувати Збройні Сили України від просування окупантам дуже важко. Наші захисники вже знищили всі автомобільні шляхи сполучення Херсона з іншими окупованими територіями.

У розвідці Великої Британії заявили, що тепер ворог виживатиме на тому, що йому вдалося запасти.

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