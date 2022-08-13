Коментарів не буде до певних результатів, – Кім зняв інтригуюче відео з генералом Марченком

13 серпня 2022 , 12:56
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Джерело:

телеграм-канал Віталія Кіма

Віталій Кім зняв інтригуюче відео з командувачем обороною Миколаєва генералом Дмитром Марченком. Глава ОВА таємничо анонсував "певні результати".

Відео з генералом Кім опублікував зранку 13 серпня. Ніяких деталей голова ОВА не розповів.

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Дивіться, генерал Марченко на місці, в місті-герої Миколаєві. Працює. Роботи вистачає всім. Чим займається – казати не можу, та й не треба, це шкодить,
– зазначив Кім.

Він наголосив, що коментарів не буде найближчим часом і "до певних результатів".

"Потім вийдемо на зв'язок", – запевнив чиновник.

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Нагадаємо, що з 25 лютого до початку квітня Марченко керував обороною Миколаєва. 27 липня генерал повернувся в обласний центр. Кім казав, що військовий виконуватиме розширені завдання у Миколаївській та Херсонській областях. До речі, тоді голова ОВА також опублікував відео з Марченком зі свого кабінету. Це було під час повітряної тривоги. 

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Автор: Софія Мінджоса