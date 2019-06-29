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      Кім Чен Ин відреагував на пропозицію Трампа зустрітися

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      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Getty image

      У КНДР позитивно відреагували на пропозицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зустрітися з лідером країни Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні.

      За словами першого заступника міністра закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі, Кім Чен Ин не проти зустрічі з Трампом, однак наразі офіційної пропозиції від США не надходило.

      Читайте також: У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через невдалі переговори з Трампом

      "Це дуже цікава ідея, але ми не отримували офіційної пропозиції щодо цього", – заявив Сон Хі, повідомляє ЦТАК.

      У КНДР зазначили, що якщо така зустріч відбудеться, то "вона стане гарною можливістю для покращення двосторонніх відносин" між Вашингтоном та Пхеньяном.

      Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він готовий зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, якщо той забажає "потиснути йому руку та привітатися" під час відвідин демілітаризованої зони, що розділяє Південну Корею та КНДР.

      кім чен ин трамп
      Кім Чен Ин і Дональд Трамп

      В кінці травня офіційний представник МЗС Північної Кореї заявив, що країна не буде продовжувати переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерного роззброєння, поки Вашингтон не запропонує новий метод оцінки ситуації. Він зазначив, що КНДР здійснила важливі заходи, включно з відмовою від ядерних випробувань, проте США не відреагували на ці жести доброї волі таким же чином.

      Разом з тим нещодавно лідери обох країн обмінялися особистими листами. Спершу Трамп отримав "дуже теплого" листа , як він зазначив, з пропозицією зустрітися, від Кім Чен Ина. Після чого помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США готові до саміту з лідером КНДР "в будь-який час".

      Згодом і Північнокорейський лідер Кім Чен Ин отримав особистого листа від Трампа . Він висловив вдячність президенту Сполучених Штатів за сміливість і додав, що обміркує послання американського лідера. Водночас Кім Чен Ин відзначив, що "оцінив можливості президента Трампа до політичної розсудливості та його надзвичайну мужність" і додав, що серйозно подумає над цікавим змістом послання.

      Коли востаннє зустрічалися Трамп та Кім Чен Ин?

      Остання зустріч Трампа і Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася у лютому 2019 року. Однак переговори, що стосуються ядерного роззброєння Північної Кореї, завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

      Основний предмет переговорів між США і Північною Кореєю – ядерна і ракетна програма Пхеньяна. Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілися в Сінгапурі в червні минулого року – ці переговори також стали першими в історії між лідерами двох країн.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США КНДР Кім Чен Ин
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