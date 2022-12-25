Потрібні ще деякі зусилля, – ОК "Південь" про звільнення Кінбурнської коси

Для того, аби деокупувати Кінбурнську косу потрібні ще деякі зусилля. ЗСУ працюють над цим і не припиняють своєї роботи.

Таку думку 24 каналу висловила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, що Миколаївську область можуть найближчим часом повністю деокупувати.

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Бойова робота на Кінбурнській косі триває

Гуменюк розповіла, що найближчим часом слід очікувати деокупацію Кінбурнської коси. Однак ЗСУ не чекають, а продовжують бойову роботу. Вона ще триває, ще потребує певних зусиль.

Вона не може бути швидко й оперативно завершена через з'єднання з тією ж таки окупованою частиною Херсонщини, з лівобережжям, звідки ворог має можливість час від часу підтягувати якісь резерви,

– зазначила речниця Оперативного командування "Південь".

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Ситуація на Кінбурнській косі

Росіяни атакують позиції українських військових у районі Кінбурнської коси з ракетних систем залпового вогню, а також б'ють "Шахідами" та артилерією. Оборону тримають бійці Державної прикордонної служби України. На косі перебувають російські підрозділи, а саме донські "казаки". Також там є броньована техніка, а ще "Урали", "Тигри" тощо.

Крім того окупанти не припиняють обстрілювати прилеглі населені пункти на території Очаківської та Куцурубської громад. Утім найближчим часом можна буде офіційно відзвітувати про те, що Миколаївська область повністю деокупована.

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