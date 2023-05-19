Як збиття "Кинджалів" поставило під сумнів усю ядерну риторику Путіна: аналіз The Telegraph

Путін заявляв, що російські ракети типу "Кинджал" нібито такі, "які не можна збити" за жодних обставин. Україна засвідчила, що це не так. Водночас західні аналітики запевняють, що це ставить увесь ядерний потенціал Росії та риторику щодо цього під загрозу.

У ніч на 4 травня Росія вчергове випустила по території нашої держави "непереможні" ракети типу "Кинджал", однак українській ППО вдалось їх вперше ліквідувати. Це однозначно підірвало "потужність" ворожого ракетного арсеналу.

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Наріжний камінь

Як зазначають експерти, "Кинджали" мають подвійну здатність: вони можуть бути розгорнуті як і у звичайних умовах, так і в "ядерному контексті", у якому, власне, будуть тією фундаментальною цеглинкою, вийнявши яку, стіна просто-таки впаде.

Тактична ядерна зброя насамперед призначена для досягнення бойового ефекту. Наприклад, у випадку гіпотетичної ситуації, коли Росія веде війну з НАТО, а війська НАТО загрожують прорвати російські лінії, Росія може завдати тактичного ядерного удару, щоб зупинити просування НАТО,

– написали у виданні The Telegraph.

Окрім того, там зазначили, що успішна робота ППО України проти ракет усіх типів поставила під сумнів здатність Росії успішно у разі потреби розгорнути свій тактичний ядерний арсенал.

Російські пропагандисти погрожували Великій Британії ракетами, які можуть спричинити ядерні хвилі та знищити Лондон. Однак у Кремлі тепер можуть почати сумніватися, чи вони зможуть досягнути бажаних цілей за допомогою тактичної ядерної зброї, якщо надійде такий імпульс,

– констатували аналітики.

Однак вони наголосили, що збиття ракет типу "Кинджал" не звело до нуля ймовірність застосування ворожою державою небезпечного атома. Тому важливо про всяк випадок подбати про власну безпеку.



Як вижити під час ядерного вибуху / Картинка 24 Каналу

До теми Попри вибрики Путіна: Вашингтон попередив Москву про 1419 розгорнутих ядерних боєголовок

Згадаємо до цієї теми нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського стосовно того, що буде у разі застосування Путіним ядерного арсеналу.

Як зазначив український лідер, якщо таке справді трапиться, то наступного дня самого "бункерного" уже не буде на цьому світі.