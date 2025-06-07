Путін може воювати довго лише за однієї умови: військовий назвав її

Російський диктатор Владімір Путін, можливо, хотів би воювати ще тривалий час. Але таких можливостей у нього фактично немає.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що диктатор дійсно не зважає на втрати Росії серед особового складу. А от удари по російських аеродромах та знищені Ту-95МС чи А-50 – це боляче для ворога.

Читайте також Уражено понад 40 російських літаків: все, що відомо про масштабну спецоперацію СБУ

Чи може Путін довго воювати в такому темпі

Як наголосив Тимочко, Росія дійсно має можливість поповнювати власний бюджет через продаж тої ж нафти, ціни на яку останнім часом знизилися. Однак неефективне використання коштів та постійні втрати серйозно зменшують перевагу ворога.

Хоч Росії вдається досягти деяких тактичних успіхів на певних ділянках фронту, але так війни не виграють. Окупантам не вдається отримати стратегічну перевагу.

Диктатор Путін має лише один варіант, як продовжувати війну в такому темпі ще тривалий час. Але він все одно не приведе його до перемоги.

Путін може воювати довго лише за однієї умови. Якщо окупанти будуть швидко гинути на фронті і в них не виникатиме апатія, внутрішній протест. Але для цього потрібно безперервно черпати людський ресурс. Рано чи пізно в Росії знайдуться ті, хто висловить публічний протест,

– зазначив Тимочко.

Звісно, тут не йдеться про класичний протест. Втрати Росії на війні вже наближаються до 1 мільйона осіб. А в самій країні-агресорці перебуває величезна кількість поранених окупантів, які ображені на всіх.

Все це цілком може неконтрольовано вибухнути всередині російського суспільства. Диктатор розуміє, що війна на довгі роки приведе до ще гірших для нього наслідків.