Зеленський відреагував на заяву Келлога про закінчення війни за 100 днів

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливе протягом місяців, а не років. Президент Зеленський висловився з цього приводу.

Келлог сподівається, що кінець війні в Україні реально покласти за 100 днів. Володимира Зеленського спитали, чи вірить він, що це можливо, передає 24 Канал.

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Що відповів президент

Глава держави наголосив, що Трамп використовує сильні санкційні кроки як зброю. Він це вже продемонстрував в інших питаннях. Американський лідер показав, що він може бути дуже рішучим.

Зеленський зауважив, що Україні допомогли б тотальні санкційні кроки, сильна підтримка армії, продовження допомоги і тиск на Росію різними способами – від зменшення цін на енергетику до накладання обмежень на банківську сферу країни-агресора. А також примушення Путіна піти на поступки і дипломатичне вирішення конфлікту.

"Я думаю, що це найближчі найважливіші кроки", – підкреслив президент.

Водночас він додав, що для України дуже важливо розуміти, які вона матиме гарантії безпеки після завершення гарячої стадії війни. Це потрібно, аби уникнути "страшних сюрпризів", на які здатна Росія.

Зеленський наголосив, що Україна знає, що їй потрібно. Він зазначив, що хотів би побачити, що США єдині з нею у цьому питанні.

До слова, адміністрація Трампа закликає Україну провести вибори після досягнення "перемир'я", попри заборону виборів під час воєнного стану в Україні.