Кіпр готовий підтримати вступ України до ЄС: Зеленський поговорив з президентом
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Зеленський поговорив з президентом Кіпру в телефонній формі. Нікос Анастасіадіс заявив, що їхня держава готова підтримати вступ України до ЄС.
Також лідери країн обговорили участь Кіпру в майбутній реконструкції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 23 червня.
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Кіпр підтримує вступ України до ЄС
Під час телефонної розмови з президентом Нікосом Анастасіадісом висловив подяку за готовність Республіки Кіпр підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС,
– написав Володимир Зеленський
Дії Кіпру на тлі війни Росії проти України
- Ще на початку повномасштабного вторгнення дії Кіпру були неоднозначні. Спочатку країна виступила проти відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT. Адже, за словами експерта, росіяни саме там найбільше реєструють свій бізнес.
- 28 лютого стало відомо, що Кіпр закрив авіасполучення з Росією. А згодом російським кораблям заборонили заходити до портів Кіпру.
- У квітні Кіпр заявив, що анулює паспорти чотирьох росіян, які потрапили під санкції та отримали громадянство в рамках інвестиційної схеми, припиненої наприкінці 2020 року. Тим часом у місцевих ЗМІ зазначили, що загальна кількість паспортів, які будуть відкликані, насправді становить 21, враховуючи родичів росіян, які потрапили під санкції.
- 18 травня три країни, серед яких був і Кіпр, виступили проти нафтового ембарго для Росії. Це, мовляв, завдасть збитків економіці.
- Загалом країна виступає "за" членство України в ЄС, але вона проти прискореного процесу вступу.
- Водночас Кіпр належить до країн, чиї найбільші судноплавні фірми подвоїли перевезення нафти з Росії після війни. Таким чином країна допомагає Росії уникнути санкцій.
Вступ України до ЄС: коротко
8 червня Європарламент рекомендував ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. "За" проголосували 438 євродепутатів.
Україні прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури вступ в ЄС.
За даними ЗМІ, лідери ЄС схвалять рішення щодо надання Україні статусу кандидата на саміті в у Брюсселі 23 – 24 червня.
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