Кіпр готовий підтримати вступ України до ЄС: Зеленський поговорив з президентом

Зеленський поговорив з президентом Кіпру в телефонній формі. Нікос Анастасіадіс заявив, що їхня держава готова підтримати вступ України до ЄС.

Також лідери країн обговорили участь Кіпру в майбутній реконструкції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 23 червня.

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Кіпр підтримує вступ України до ЄС

Під час телефонної розмови з президентом Нікосом Анастасіадісом висловив подяку за готовність Республіки Кіпр підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС,

– написав Володимир Зеленський

Дії Кіпру на тлі війни Росії проти України

Вступ України до ЄС: коротко

8 червня Європарламент рекомендував ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. "За" проголосували 438 євродепутатів.

Україні прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури вступ в ЄС.

За даними ЗМІ, лідери ЄС схвалять рішення щодо надання Україні статусу кандидата на саміті в у Брюсселі 23 – 24 червня.

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