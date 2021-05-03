Киргизстан і Таджикистан закінчили відведення військ від кордонів

Таджикистан та Киргизстан завершили процес відведення від кордону своїх військових підрозділів. Наразі ситуація є стабільною.
Джерело:Anadolu
Нових перестрілок за ніч не зафіксували. Про це заявила Прикордонна служба Державного комітету національної безпеки Киргизстану.
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"Станом на 9:30 3 травня атмосфера на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону стабільна", – мовиться у повідомленні.
Сторони завершили відведення додаткових сил і засобів від межі.Наразі вздовж всієї лінії киргизько-таджицького державного кордону здійснюють патрулювання прикордонні наряди.
Також роботу продовжує спільна комісія, яка містить офіцерів оборонних відомств Киргизстану і Таджикистану з огляду територій, де перебували додаткові сили і засоби.
Кількість постраждалих під час конфлікту – майже 200 осіб
Кількість постраждалих під час конфлікту на кордоні збільшилась до 183 людей, з них – 34 загинуло. Про це на брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я і соцрозвитку Алізе Солтонбекова.
Наразі 99 постраждалих продовжують отримувати лікування в організаціях охорони здоров'я країни.
Конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном: що відомо
- На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном 29 квітня 2021 року почалася перестрілка.
- До кордону почали стягувати війська і військову техніку. Словесна перепалка перетворилась у військові заворушення.
- Президенти країн 30 квітня домовились про відведення військ, а вже 1 травня вони домовились про повне припинення вогню.
- Військові та техніка почали переміщуватися до місць дислокації 2 травня.