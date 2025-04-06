На нього роблять ставку: Дмитрієва може просувати рідна людина Путіна

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв демонструє велику активність не тільки щодо переговорів про можливе припинення вогню. Він стає важливим перемовником зі США, що засвідчив його візит до Вашингтону.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, яку ставку, імовірно, роблять в Кремлі на Кіріла Дмитрієва та з боку кого він має потужну підтримку. Також Дмитрієв 6 квітня анонсував нові контакти між Росією та США, які можуть відбутися наступного тижня.

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Дмитрієва не критикують

Клочок зазначив, що у США Кіріл Дмитрієв зустрічався з американськими посадовцями в Білому домі, сенаторами в Конгресі. Після цього було опубліковано багато його тез, які відображали позицію Кремля, що просувають саме технократи.

Зокрема, серед заяв були про те, що Україна не буде в НАТО, але Росія готова говорити про гарантії безпеки для України. Це нове, такого раніше не звучало,

– наголосив він.

Водночас Дмитрієв говорить, що нібито "Україна порушує енергетичне перемир'я". Це він робить пас, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", російським z-патріотам та радикальному крилу, мовляв, він може частково можу бути їхнім спікером.

Зверніть увагу! Під час візиту до США Дмитрієв зробив заяви, які відрізняються від офіційних наративів Кремля, зокрема, наголосивши про можливість "певних гарантій безпеки для України". Водночас з погляду Владіміра Путіна є неприпустимим погодиться на це, адже означатиме велику поступку Заходу.

"Однак сьогодні в Росії немає критики на адресу Дмитрієва – як головного спікера переговорного процесу, який розпочався ще 18 лютого в Ер-Ріяді", – підкреслив він.

Тоді, за словами Клочка, перемовини постійно коментував Сєргєй Лавров, глава російського МЗС. Однак зараз його намагаються відсунути від цього процесу, але він з цим не погоджується. Водночас Дмітрій Пєсков починає підсвічувати в позитивному сенсі заяви Дмитрієва.

Також з'являється інформація у ЗМІ, що нібито саме Владімір Путін лобіював призначення Дмитрієва у переговорну групу в Ер-Ріяді.

Можливо і не Путін просував його, а, імовірно, його донька – Катерина Тихонова. Вона час від часу засвічувалась в кадрових питаннях в Кремлі,

– припустив Клочок.

Одним з конкурентів Дмитрієва, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", є, можливо, Денис Мантуров – перший заступник голови уряду Росії Міхаіла Мішустіна.

Тому в Росії відбуваються якісь цікаві рухи, і щодо них можна зробити припущення, що на Дмитрієва роблять ставку як або на наступника Путіна, або як просто на обличчя переговорної групи, що може домовлятися та є договороздатним,

– зауважив Валерій Клочок.

Наразі, за його словами, немає можливості зробити конкретні висновки, але активна підтримка Дмитрієва є дуже показовою.

Зазначимо, що на думку політолога Володимира Фесенка, Кіріл Дмитрієв – новий спецпереговорник, який жодного відношення не має до МЗС Росії. Це, на його думку, болісно б'є по інтересах Сєргєя Лаврова, який працював зі США. А також по помічнику президента Росії Юрію Ушакову, який вважає себе фахівцем по Сполученим Штатам.