У відповідь за Буданова: Україна оголосила в розшук патріарха Кирила
Джерело:МВС України
На сайті Міністерства внутрішніх справ України 15 грудня з'явилася цікава картка з пошуком людини. Так, МВС оголосило у розшук російського патріарха Кіріла Гундяєва.
На сайті МВС зазначено, що Гундяєв переховується від органів досудового розслідування. Російського патріарха також звинувачують у двох статтях.
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Патріарха Кіріла розшукує Україна
На картці, яку опублікувало Міністерство внутрішніх справ України зазначено, що Кіріл Гундяєв зник 11 листопада 2023 року у Москві, тим самим уникаючи слідства щодо скоєних злочинів.
Патріарха Кіріла оголосили у міжнародний розшук / Скриншот 24 Каналу
Розшукує російського патріарха Служба безпеки України. Зокрема, Гундяєва звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій.
Гундяєва звинувачують по двох статтях / Скриншот 24 Каналу
Варто зазначити, що коли Гундяєва все ж притягнуть до слідства і доведуть у судовому порядку його причетність до воєнних злочинів, то йому може загрожувати від 10 до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Гундяєву вже також обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.
Раніше Росія оголосила у розшук Кирила Буданова
- Росія 14 грудня вирішила оголосити у розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Водночас за якою статтею обвинуватити українського очільника розвідки окупанти ще не вигадали.
- Водночас пропагандистські ЗМІ пишуть, що українському генералові "інкримінують" організацію вибуху на Керченському мосту. Варто зазначити, що раніше суд у Москві "заочно арештував" Буданова.
- Прокоментував оголошення у розшук Буданова представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зазначив, що цей крок є доволі примітивним та невдалим навіть для самих окупантів.
- Крім того, Юсов підкреслив, що подібні дії з боку Росії свідчать про чергове визнання ефективності роботи й очільника ГУР, що не може не тішити. Представник розвідки зауважив, що шукати Кирила Буданова не потрібно, адже він перебуває на робочому місці й виконує поставлені завдання.