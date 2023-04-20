У Кирилівці в море упав гелікоптер з окупантами, – ЗМІ

У Кирилівці в Запорізькій області в море упав гелікоптер з окупантами. Пілота викинуло на пляж.

Російський КА-52, очевидно, потонув. Мер Мелітополя Іван Федоров натякнув на інцидент, зауваживши, що окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці.

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Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт – і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя,

– наголосив Федоров.

Також про падіння гелікоптера повідомили у телеграм-каналах.

Чому впав вертоліт

Очевидці розповіли, що 2 російських вертольоти кружляли над пляжом "Золотий берег". Погода була туманною, й один з пілотів не справився з керуванням.

Далі гелікоптер "самоліквідувався", він впав за 500 метрів від берега. Другий вертоліт кружляв за іншим, а потім полетів у сторону окупованого Криму.

До речі, одночасно з цим інцидентом місцеві жителі повідомляли про дивну перестрілку у тимчасово окупованій Новій Каховці.