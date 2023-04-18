Буданов спрогнозував, що відбуватиметься в Україні у 2023 році

Очільник ГУР розповів, що чекатиме на Україну у 2023 та 2024 роках. На думку Кирила Буданова, відбуватимуться хороші події.

Кирило Буданов прогнозує, що у межах 2023 – 2024 року буде відбуватись завершення війни.

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Журналісти запитали у Кирила Буданова, що буде відбуватися в Україні у 2023 та 2024 роках.

Ви надто далеко хочете зайти в цьому питанні. Те, що буде відбуватись — це завершення війни. Завершення війни відновленням наших кордонів. Що буде відбуватись далі, – це вже запитання не про війну йде. Це буде питання перебудови повоєнної України. Це абсолютно інша тематика розмови,

– сказав він.

До слова, також Буданов прогнозує, що майбутній контрнаступ України буде швидким. Як це буде відбуватись він коментувати відмовився, адже "дурість – розкривати задум росіянам". Тим часом окупанти панікують перед контрнаступом ЗСУ.

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