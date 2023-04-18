Буданов спрогнозував, що відбуватиметься в Україні у 2023 році
Джерело:NV.ua
Очільник ГУР розповів, що чекатиме на Україну у 2023 та 2024 роках. На думку Кирила Буданова, відбуватимуться хороші події.
Кирило Буданов прогнозує, що у межах 2023 – 2024 року буде відбуватись завершення війни.
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Що чекатиме на Україну у найближчі 2 роки
Журналісти запитали у Кирила Буданова, що буде відбуватися в Україні у 2023 та 2024 роках.
Ви надто далеко хочете зайти в цьому питанні. Те, що буде відбуватись — це завершення війни. Завершення війни відновленням наших кордонів. Що буде відбуватись далі, – це вже запитання не про війну йде. Це буде питання перебудови повоєнної України. Це абсолютно інша тематика розмови,
– сказав він.
До слова, також Буданов прогнозує, що майбутній контрнаступ України буде швидким. Як це буде відбуватись він коментувати відмовився, адже "дурість – розкривати задум росіянам". Тим часом окупанти панікують перед контрнаступом ЗСУ.
Росіяни готуються до українського контрнаступу
- Супутникові знімки показали, що у Запорізькій області росіяни вирили окоп завдовжки 70 кілометрів.
- Керівник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський вважає, що окупанти вирили такий окоп виключно через страх українського контрнаступу. Саме тому вони там так упорядковують свої позиції та будують фортифікаційні споруди, а також мінують територію.
- Також перед контрнаступом росіяни масово здаються в полон. У березні зафіксували рекордну кількість заявок.