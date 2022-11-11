Стрємоусов таки доїхав у Крим: колаборанта поспіхом ховають з прихованим обличчям

Уже колишній гауляйтер Херсонщини Кіріл Стрємоусов таки доїхав до окупованого Криму. У п'ятницю, 11 листопада, Стрємоусова, який начебто загинув у ДТП, відправляють в останню путь.

Відспівування гауляйтера Стрємоусова відбувається в окупованому Сімферополі в кафедральному соборі. Труна Стрємоусова відкрита, однак обличчя гауляйтера прикрите вуаллю, пише 24 канал.

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Подивитися на Стрємоусова прийшли інші зрадники

Чому Стрємоусова ховають з прикритим обличчям – не відомо. Можливо, окупанти не хочуть демонструвати покалічене обличчя гауляйтера, або ж в труні не він.

Росіяни 9 листопада повідомили про те, що гауляйтер загинув у ДТП, що підтвердив гауляйтер Владімір Сальдо. Проте з'ясувалося, що Сальдо записав відео ще до інформації про загибель Стрємоусова. Відтак, не можна відкидати версію, що це банальне інсценування смерті зрадника.

Ненадовго попрощатися зі Стрємоусовим прийшли інші гауляйтери. Зокрема, йдеться про ставленика Кремля в Запоріжжі та Херсоні – Євгєнія Балицького і Владіміра Сальдо відповідно.

Сальдо й Балицький прийшли попрощатися зі Стрємоусовим: відео

Також у мережі опублікували фото труни Стрємоусова. На світлині помітно, що тіло гауляйтера накрите вуаллю.



Похорон Стрємоусова / Фото з місцевих телеграм-каналів

Що відомо про ймовірну загибель Стрємоусова

Пропагандисти 9 листопада повідомили, що Стрємоусов потрапив у ДТП і нібито він "загинув". Проросійські ЗМІ зазначають, що винуватцем ДТП, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

За словами одного із джерел, водій Стрємоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення. В Україні офіційно не підтверджували загибель колаборанта.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Водночас радник глави ОП Олексій Арестович пов'язує смерть зрадника з роботою російських спецслужб.

У російських ЗМІ вже з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стрємоусов.

Варто переглянути – кадри з місця ДТП, де нібито "загинув" Стрємоусов: дивіться відео