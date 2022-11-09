"Очєнь трєвожно": Стерненко зателефонував Стрємоусову після того, як його поховали ЗМІ
Джерело:Сергій Стерненко
Новина про "смерть" Кирила Стрємоусова з'явилася 9 листопада. Невдовзі після того, як окупанти заголосили про "двохсотого" колаборанта, йому спробував зателефонувати Сергій Стерненко.
Стрємоусов не відповів. Вочевидь, приймати вітання з "від'ємним днем народження" колаборант не квапиться.
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"Очєнь трєвожно", – прокоментував Стерненко.
Стерненко зателефонував Стрємоусову: дивіться відеоЗверніть увагу! Українці також відреагували на "смерть" Стрємоусова новою порцією добірних мемів. Колаборант "поліз поперед Сальдо в пекло" й вже їх не побачить.
Смерть Стрємоусова: що варто знати
Окупанти повідомили, що Кирило Стрємоусов "загинув" у ДТП на Херсонщині вдень 9 листопада. Цікаво, що на "концерт до Кобзона" колаборант вирушив того дня, коли Росія заявила, що виводить війська з Херсона.
Традиційно жоден колаборант не помирає відразу. Спершу росЗМІ заголосили про смерть Стрємоусова, потім заявили, що "не все так однозначно", й смерть колаборанта офіційно ще не підтвердили.
Згодом головний гауляйтер Херсонщини Владамір Сальдо випустив "прощальне" відео. З сумним виразом обличчя (актор з Сальдо дуже поганий) він повідомив, що Стрємоусов таки все. Водночас встановили, що відео записали ще за 2 години до перших повідомлень про "смерть" колаборанта.
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