На Кіровоградщині під час нічної атаки вдало відпрацювала ППО
27 серпня 2023, 08:22Читать новость на русском
Джерело:Андрій Райкович
Вночі 27 серпня окупаційні війська атакували Україну ракетами. Зокрема, вдарили і по Кіровоградщині.
В Кропивницькому районі спрацювала ППО. Про це повідомив очільник ОВА, передає 24 Канал.
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Окупанти атакували Кіровоградську область
Андрій Райкович наголосив, що сьогодні російський агресор завдав чергового ракетного удару по наших мирних містах і селах. Додав, що в Кропивницькому районі спрацювала ППО.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,
– підкреслив посадовець.
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Що вже відомо про нічний ракетний удар по Україні
- Моніторингові телеграм-канали ввечері 26 серпня повідомляли, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли з бази "Оленья" у Росії.
- Повітряна тривога почала ширитися Україною серпня о пів на 4 годину ранку. Росіяни запустили крилаті ракети.
- На підступах до Києва працювала ППО. Усі ворожі цілі вдалося знищити. За попередніми даними, минулося без жертв і руйнувань.
- Захисники неба також працювали на Львівщині й Черкащині.
- Важливо зазначити, що ракети змінювали курс і маневрували між областями.