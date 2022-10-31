На Кіровоградщині ракети влучили в енергетичний об'єкт: спалахнула пожежа

Російські окупанти 31 жовтня обстріляли Кіровоградську область. Ціллю став район Світловодська.

Про це написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович о 9:08.

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"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!", – сказав Райкович.

Росіяни обстріляли Київ

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Київщини. Мешканці столиці повідомляють про проблеми з електропостачанням та водою. Крім цього, є перебої з роботою мобільних операторів.

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше – згодом", – зазначив мер.

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