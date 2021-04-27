Кримські татари залишаться в центрі уваги ООН, – Кислиця

Сергій Кислиця заявив, що Україна належним чином тримає питання збереження культурної самобутності кримських татар у центрі уваги Генасамблеї та генерального секретаря ООН.

Про це постійний представник нашої держави при Організації Об'єднаних Націй повідомив під час онлайн-заходу, що проходить на полях 20 сесії Постійного форуму корінних народів.

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Доля кримських татар, на жаль, дуже красномовно свідчить про загальне різке погіршення стану з правами людини на півострові,

– сказав він.

Сергій Кислиця наголосив на важливості доповідей генсека ООН, які містять широкий спектр фактів і свідчень про обмеження, з якими стикаються українські громадяни, зокрема кримські татари в окупованому Криму.

За його словами, мовиться про обмеження під час реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, зокрема права на працю, а також можливості здобуття освіти українською та кримськотатарською мовами.

Ми зберігатимемо пильність і триматимемо питання корінних народів України на порядку денному ООН,

– підсумував дипломат.