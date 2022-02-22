Нікого не боїмося і нічого не віддамо: Кислиця виступив на Радбезі ООН

Радбез ООН зібрався 22 лютого на термінове засідання. Причина – цинічне рішення президента Росії Володимира Путіна визнати псевдореспубліки на окупованій частині українського Донбасу.

Під час засідання, як зауважив 24 канал, дуже багато країн виступили на підтримку України та засудили дії Росії. Серед них – США, Велика Британія, Франція. А проте вони також все ще сподіваються на діалог та закликають Росію до нього.

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Кислиця виступив на Радбезі ООН

На засіданні Радбезу виступив і представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Він почав говорити після виступу російського представника Василя Небензі. І почав емоційно та сильно:

Тепер я зніму свою медичну маску. Я в масці не через хворобу – ми всі вакциновані проти COVID-19. Це через вірус, проти якого поки немає вакцини. Вірус, який б'є по ООН. Вірус, який поширює Кремль.

Далі Кислиця пояснив, про що це він. Якраз у переддень, 21 лютого, стало відомо, що Володимир Путін вирішив визнати бойовиків окупованої частини українського Донбасу.

З цього дня під ударом усі Об'єднані нації. Під ударом країни, яка окупувала місце у Радбезі ООН. Окупувала частину Грузії у 2008. Окупувала частину України у 2014,

– зазначив Кислиця.

І додав: "А проте, як вже наголосив президент Володимир Зеленський, міжнародно визнані кордони України є та залишаться незмінними. Що б там Росія не робила".

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До слова, Сергій Кислиця виступав на засіданні Радбезу 17 лютого, яке провели через загрозу нового російського вторгнення.

Він пояснив, які наслідки може мати м'яка реакція на агресію Кремля нині,.

І нагадав, що Росія порушувала усі домовленості, враховую й мінські від моменту їх підписання.

Найважливіше про визнання Росією бойовиків

21 лютого Володимир Путін ухвалив украй нахабне рішення – він визнав бойовиків на окупованому Донбасі та підписав із ними "договір про дружбу". Тепер російські війська можуть зайти на нашу територію офіційно.

– він визнав бойовиків на окупованому Донбасі та підписав із ними "договір про дружбу". Тепер російські війська можуть зайти на нашу територію офіційно. В Україні, утім, переконані, що таке рішення не має правових наслідків. Адже російські війська і так вже є на території України 8 років. А проте і президент, і МЗС засудили вчинок Путіна як крок до ескалації.

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