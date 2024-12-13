Путін може побоятися летіти, – політолог зауважив важливу деталь у заяві Келлога

Спеціальний представник США у справах України Кіт Келлог заявив, що війна може завершитися в найближчі кілька місяців. Він бачить це у такий спосіб, що Дональд Трамп запросить до Вашингтона Владіміра Путіна і Володимира Зеленського для прямих перемовин.

Зустріч президентів у США є малоймовірною. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що перемовини можуть відбуватися за участі представників країн.

До теми Війна в Україні може закінчитись за кілька місяців, – Келлог

Чи можливі такі перемовини

"Я переконаний, що Путін просто може побоятися туди летіти, оскільки він відвертий боягуз. З одного боку для нього було б приємно приїхати в Сполучені Штати, але він погодиться поїхати тільки, якщо будуть умови, які його влаштують", – сказав політолог.

Втім ми сподіваємося, що таких умов не буде. А щодо переговорів, то хоча Кіт Келлог говорить про президентів Росії та України, але малоймовірно, що вони сядуть за один стіл. Звісно, питання війни мають обговорювати лідери держав, але спершу можуть зібратися представники.

Я не уявляю, що ми побачимо підписання якогось документа Зеленським і Путіним. З великою ймовірністю, це робитимуть зовсім інші люди. Також враховуємо, що це не мирний договір, який визнається двома сторонами,

– додав Ігор Рейтерович.

Зрозуміло, що поки Україна не поверне свої території, то ніякої угоди бути не може. А підписання представниками України та Росії документу про перемир'я чи про зупинення активної фази бойових дій можливе. Але для цього не потрібно летіти у Вашингтон, може бути третя країна.

Яка позиція Келлога

Заяви спецпредставника є цілком очікуваними. Трамп хоче все робити на персональному рівні, вести перемовини з президентами, але в реальності це виглядатиме по-іншому.

Втім рішучість Келлога очевидна. А цікавою деталлю є те, що він сказав про завершення війни за кілька місяців. Це конкретні терміни, які свідчать, що адміністрації нового президента приділятиме темі України більше уваги.