"Дуже поганий сигнал": яка мета тижневого візиту Келлога в Україну
- Спецпредставник Дональда Трамп Кіт Келлог приїде в Україну, ймовірно, візит пов'язаний з внутрішніми проблемами в нашій країні.
Можливо Келлог також захоче почути, на які поступки піде Київ, поки варто дочекатись його зустрічей в столиці.
14 липня спецпредставник Дональда Трамп Кіт Келлог приїде в Україну на тиждень. Ймовірно, візит спричинили не найкращі події в середині нашої країни.
Про це 24 Каналу розповів політолог Вадим Денисенко, зауваживши, що саме тому Келлогу варто розвідати ситуацію. Поки що залишається очікувати, з ким він матиме зустрічі.
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Яка мета тижневого візиту Келлога в Україну?
За словами політолога, спецпредставник Трамп їде в Україну, щоб змалювати для США усю картину того, що тут відбувається та дізнатись позицію різних сторін всередині нашої країни.
Крім цього, зараз в Римі перебувають офіційна українська делегація та активісти. Вони виступають з протилежними позиціями. Останні наголошують на тому, що, зокрема, європейці повинні втрутитись у питання корупції в Україні.
Це дуже поганий сигнал для нас. З початку повномасштабної війни ми нічого подібного не бачили,
– наголосив він.
Денисенко додав, що важливо буде спостерігати, які саме зустрічі буде мати Келлог в Україні. Адже він також буде дізнаватись, на які поступки буде готовий піти Київ сьогодні щодо війни з Росією.
Ймовірно, він буде передавати цю інформацію у Вашингтон на тлі того, що Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії у понеділок, 14 липня.
До речі, 9 липня у Римі вже відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Келлога. Вони обговорили посилення української ППО та ситуацію на фронті.