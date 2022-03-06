Кіт Степан показав своїй мільйонній аудиторії, як Росія бомбить мирне населення

І поки одні зірки й інфлюенсери вдають, що нічого не відбувається, інформаційну війну ведуть інші. Наприклад, популярний у всьому світі кіт Степан з Харкова.

На своєму інстаграмі, на який зараз підписані понад мільйон користувачів з усього світу, він виклав фото та відео з бомбардуванням мирного населення російськими військовими.

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Кіт Степан закликав зупинити війну

Ми живі! Люди, припиніть війну! Російська армія продовжує бомбити мирне населення України,

– наголосив він у публікації.

Підписники кота Степана висловили йому та всій Україні свою підтримку:

"Ми так хвилювалися, коли бачили, що відбувається. Бережіть себе. Ми з вами";

"Степан, бережи себе, будь ласка";

"Я радий бачити, що ти в безпеці. Боже, зупини цю війну";

"Фінляндія підтримує вас";

"Це повинно припинитися негайно";

"Будьте сильними! Слава Україні!".

Кіт Степан закликав людей припинити війну Росії проти України:

Напередодні у кота Степана з'явилося кілька публікацій, в яких він наголосив на тому, що Україна не хоче війни.

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