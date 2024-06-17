Тоді будемо раді їх чути, – Зеленський назвав 3 мирні пункти, що мають визнати Китай і Бразилія
Володимир Зеленський заявив, що Україна буде рада вислухати позиції Бразилії та Китаю, як тільки вони приєднаються до трьох принципів, які об'єднали країни на Глобальному саміті миру. Він запевнив, що ці думки важливі, навіть якщо вони не співпадають з позицією більшості країн світу.
Зі слів президента України на пресконференції 16 червня зрозуміло, що відкритість до діалогу та різноманітність думок сприяють зміцненню міжнародних відносин. Україна готова приймати та обговорювати різні погляди.
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Що очікують від Китаю та Бразилії
Як зазначив глава нашої держави, такі три пункти щодо України визнали усі учасники Глобального саміту миру:
- незалежність;
- територіальна цілісність;
- суверенітет.
Зеленський констатував, що це один з успіхів саміту. Пекін і Бразиліа повинні підтвердити свою відданість цим трьом пунктам.
Це дає потужну підтримку для України. Тому, щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які нас усіх, цивілізований світ, об'єднали, тоді ми будемо раді чути їхні думки, навіть якщо вони інколи не збігаються з більшістю світу.
Водночас український лідер зазначив, що відповідний підхід є нормальним для об'єднання зусиль для закінчення війни.
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Більше про Глобальний саміт миру
- На нещодавніх вихідних, 15 і 16 червня, у швейцарському Бюргенштоці пройшов Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили.
- На саміті були присутні лідери Німеччини, Франції, Канади, ЄС, Японії та інших країн. США представляла віцепрезидентка Камала Гарріс, а від Туреччини, Угорщини та Італії приїхали міністри закордонних справ.
- Китай відмовився брати участь через відсутність Росії, і навіть намагався відмовити інші країни. Бразилію представляв лише посол у Швейцарії. Зі 101 делегації підсумкове комюніке підписали 78 держав та чотири організації.
- На Саміті розглянули три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених і депортованих. Лідери країн оприлюднили спільну декларацію, яка закликала до всеосяжного миру для України.
- Не підписали декларацію Саудівська Аравія, Бахрейн, Ватикан, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південно-Африканська республіка, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Лівія та Китай, чиїх представників взагалі не було на Саміті.
- Згодом стало відомо, що зі списку підписантів зникли Ірак та Йорданію. Достеменно невідомо, що стало підставою для такого кроку.