Тоді будемо раді їх чути, – Зеленський назвав 3 мирні пункти, що мають визнати Китай і Бразилія

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде рада вислухати позиції Бразилії та Китаю, як тільки вони приєднаються до трьох принципів, які об'єднали країни на Глобальному саміті миру. Він запевнив, що ці думки важливі, навіть якщо вони не співпадають з позицією більшості країн світу.

Зі слів президента України на пресконференції 16 червня зрозуміло, що відкритість до діалогу та різноманітність думок сприяють зміцненню міжнародних відносин. Україна готова приймати та обговорювати різні погляди.

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Що очікують від Китаю та Бразилії

Як зазначив глава нашої держави, такі три пункти щодо України визнали усі учасники Глобального саміту миру:

незалежність;

територіальна цілісність;

суверенітет.

Зеленський констатував, що це один з успіхів саміту. Пекін і Бразиліа повинні підтвердити свою відданість цим трьом пунктам.

Це дає потужну підтримку для України. Тому, щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які нас усіх, цивілізований світ, об'єднали, тоді ми будемо раді чути їхні думки, навіть якщо вони інколи не збігаються з більшістю світу.

Водночас український лідер зазначив, що відповідний підхід є нормальним для об'єднання зусиль для закінчення війни.

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