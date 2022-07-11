Китай говорить про позитив, а росія хоче когось знищити, – Коваль про відмінність двох країн

Китай частково допомагає росії у війні проти України. Проте між цими країнами є суттєва відмінність – якщо Китай постійно прагне розвиватися, то росії завжди щось заважає.

Про це 24 каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль. Він пояснив основну відмінність цих країн.

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За його словами, вона полягає у тому, що в росії взагалі відсутня позитивна адженда, щоб щось створювати й кудись рухатися до розвитку.

"У Китаї навпаки – вся ця адженда говорить про розвиток, про те, що такі війни заважають нам розвиватися та створюють додаткові проблеми", – зазначив Коваль.

Експерт пояснив, що в Китаю позитивна аджента, коли в світі відбувається щось негативне. І вони кажуть своїм громадянам – що "в нас все добре, а десь там погано".

Це дві різні моделі країн. Китай постійно говорить про позитив, а росія завжди говорить, що вона когось знищить, щось захопить, щдо їй хтось заважає,

– заявив Коваль.

Чи зможе США переконати Китай віддалитися від росії? На його думку, Китай розуміє, що дружба з росією стає все більш токсичною для нього самого.

Проте, як зазначив експерт, держсекретар США Ентоні Блінкен немає аргументів, щоб перетягнути Китай на іншу сторону, бо Китай займає свою чітку позицію.

"Його позиція полягає в тому, що він виступає за діалог конфліктів, щоб всі конфлікти вирішувались через перемовини, але він проти санкцій", – додав Коваль.

Коваль про відмінність Китаю від росії: відео



До слова, державний секретар США намагався переконати очільника МЗС Китаю засудити війну росії проти України. Блінкен говорив з міністром Китаю понад 5 годин.

Експерти пояснили позицію Китаю щодо росії: коротко