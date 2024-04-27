Китай цього дуже боїться: політолог назвав ефективний важіль впливу на Пекін

Попри офіційні заяви про нейтралітет, Китай продовжує допомагати Росії у війні проти України. Прямих поставок озброєння з Пекіна до Москви не фіксували, однак Китай залюбки продає товари подвійного призначення.

Захід не надто хоче ускладнювати стосунки з Китаєм. Проте є ефективний метод, як можна вплинути на позицію Пекіна. Детальніше про нього 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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"Активний нейтралітет"

Пані посол США при НАТО Джуліана Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії для її досягнення військових цілей в Україні. Пекін продовжує продавати Москві технології безпілотників та порохові компоненти. За словами Сміт, Китай обрав собі сторону та не претендує на нейтралітет у війні.

Китай хоче, як вони самі говорили, займати "активний нейтралітет". Але нейтралітет не може бути активним чи пасивним. Країна не має втручатися та не допомагати жодній стороні. Китай так не робить, він допомагає Росії,

– наголосив Олег Лісний.

Так, Пекін не надає Росії безпосередню військову допомогу, але продає товари подвійного призначення, що вже давно довели. Зокрема, нещодавно у ЗМІ опублікували інформацію, що Китай дозволив "заховатися" судну з КНДР на своїй території, яке перевозило зброю для Росії. Назвати це "нейтральним вчинком" неможливо.

"Китай намагається зберегти обличчя країни, яка "за все добре і проти всього поганого". Але ми чітко розуміємо, що вони з Росією "однієї крові". Китай – це авторитарний режим, який вважає своєю головною місією боротися із Заходом. Тому й робить все те, що вигідно йому, а принагідно – і Росії", – пояснив політолог.

Китай допомагає обходити санкції та надає певне обладнання Кремлю. Оскільки Росія зараз заточена лише на війну, очевидно, що будь-які постачання з Китаю, використовують саме для неї. Безперечно, у цьому контексті не можна вважати Китай нейтральною стороною.

Як вплинути на Китай

Водночас Захід не хоче сваритися з Китаєм. Світові лідери переконані, що через вплив Пекіна на Кремль, можна буде використати його для певних миротворчих ролей тощо.

Персонально я вважаю Китай троянським конем, який невідомо кому та що зробить доброго чи поганого. (Для протидії – 24 Канал) Китаю важливі санкції. Як би вони не вдавали з себе хоробрих, санкцій там все ж бояться. Тому що левова частина доходів у них йде не від торгівлі з Росією, а зі Сполученими Штатами та Європою,

– зауважив Лісний.

Саме такі важелі впливу можна використовувати проти Китаю. Адже Пекін справді дуже болісно реагує на санкції та не хоче наштовхуватися на додаткові обмеження для великих підприємств з гучними іменами.

Іншим шляхом впливу на Китай може бути непублічна дипломатія.

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