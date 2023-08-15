Ймовірне посилення співпраці: що Китай може запропонувати Росії в оборонній сфері
Попри так звані "мирні ініціативи" та участь у саміті в Саудівській Аравії, Китай продовжує нівелювати та підтримувати Росію. Їхня співпраця надалі може посилюватися.
Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов. Він пояснив декілька аспектів, а саме в чому Росія залежна від Китаю.
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Співпраця Росії та Китаю
Росія та Китай співпрацюють у військовій сфері. За словами Харитонова, майже вся російська техніка містить критичні китайські компоненти і стає досконалішою. Чим менше у країни-агресорки залишатиметься певних запасів західних, тим більше з'являтиметься китайських альтернатив. Отримує їх Росія через "сірі" ринки чи іншими корумпованими шляхами.
"Посилюватиметься співпраця й у фінансово-економічній сфері. Росія не страждатиме від санкцій так, як це було на початку повномасштабного вторгнення", – додав він.
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Важливим аспектом є і стратегічна взаємодія. Мовиться про нарощення ядерної співпраці.
Росія постачає рекордні запаси урану в Китай. Він утворює плутоній і як наслідок ядерну зброю. Так само як і Китай будує так звані атомні станції для Росії десь в Арктиці і загалом заходить в цей регіон,
– розповів Харитонов.
Таким чином Росія починає ставати абсолютно залежною від Китаю в оборонній сфері. Зупинити процес є важким завданням, оскільки він вже лежить в площині протидії безпосередньо Китаю.
"Поки ми маємо досить м'яку фазу такого процесу", – додав фахівець з далекосхідної політики.
Співпраця Росії та Китаю: основні новини
- У квітні 2023 року МЗС Китаю розповідало, що країна розвиватиме взаємовигідне стратегічне партнерство з Росією. Війну ж в Україні там називали "кризою" і обіцяли продовжувати працювати з міжнародною спільнотою задля її врегулювання.
- Наприкінці травня Росія та Китай підписали угоди про поглиблення економічного співробітництва. Країна-агресорка чіпляється за Китай як стратегічного партнера на фоні тиску санкцій.
- Росія у липні проводила навчання з "безпеки" в Японському морі. До них долучалися військові кораблі Китаю.
- У Франції підкреслювали посилення співпраці Росії та Китаю в плані постачання військового обладнання. Там мали на увазі технології подвійного призначення та військову амуніцію.