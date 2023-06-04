А як же Путін: Китай обіцяє розширити військовий зв'язок з Україною

Китай готовий до розширення військового зв'язку з Україною на тлі неочевидного зближення з Кремлем. У Києві сподіваються побачити "якусь" динаміку після зустрічі міністрів оборони.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 3 червня запропонував Олексію Резнікову використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну Росії, а також пообіцяв розширити військовий зв'язок з Києвом.

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Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів, що під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місці.

Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом,

– сказав Гаврилов за підсумками переговорів з китайськими чиновниками.

"Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі", – додав він.

Лі зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим і його командою у Сінгапурі. Китай продовжує наполягати на ролі миротворця в конфлікті, незважаючи на тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.

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