А як же Путін: Китай обіцяє розширити військовий зв'язок з Україною
Джерело:Bloomberg
Китай готовий до розширення військового зв'язку з Україною на тлі неочевидного зближення з Кремлем. У Києві сподіваються побачити "якусь" динаміку після зустрічі міністрів оборони.
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 3 червня запропонував Олексію Резнікову використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну Росії, а також пообіцяв розширити військовий зв'язок з Києвом.
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У Резнікова розповіли про переговори з Китаєм
Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів, що під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місці.
Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом,
– сказав Гаврилов за підсумками переговорів з китайськими чиновниками.
"Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі", – додав він.
Лі зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим і його командою у Сінгапурі. Китай продовжує наполягати на ролі миротворця в конфлікті, незважаючи на тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.
Китай наполягає на своїй мирній угоді
- Китай тривалий час зберігав нейтралітет щодо війни в Україні й досі не засудив російську агресію. Разом з тим, на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2023 року Пекін вирішив запропонувати формулу миру щодо завершення війни в Україні.
- Київ та його західних партнерів обурили деякі положення у мирному плані, зокрема відсутність умови виведення російських військ з України.
- У травні до Києва прибув спецпредставник Китаю Лі Хуей. За даними Bloomberg, Лі Хуей під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що від "кризи" немає панацеї.
- За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.
- Згодом видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомило, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню з визнанням окупації Росією українських територій.
- Однак глава МЗС України Дмитро Кулеба спростував повідомлення про нібито заклики Лі Хуея домогтися негайного припинення бойових дій.