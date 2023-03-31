Третій термін Сі може стати трагедією для Китаю: що означає підготовка до війни КНР

Стало відомо, що Китай має наміри нарощувати військову силу. Однак інформація щодо можливого протистояння за Тайвань чи збройного конфлікту з США може бути спродукована російськими ЗМІ.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що варто тверезо оцінювати ситуацію і ризики щодо агресії все ж Китаю є, оскільки той поступово переходить до тоталітаризму.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін публічно заявив про те, що країна "повинна готуватися до війни" на спеціальному засіданні парламенту КНР. Однак він не уточнив про що саме мовиться. З'явилися припущення, що малося на увазі можливість об'єднання з Тайванем і підготовку до конфлікту проти США конвенційними методами.

Михайло Шейтельман назвав такий сценарій дуже далеким. Він зауважив, щодо Тайваню у КНР велася зовсім інша політика – політика з повернення "до рідної гавані".

Ідея була приєднати м'якою силою, приєднання через вплив, зокрема через співпрацю з Тайванем. Між ними є велике співробітництво, зокрема торгівля,

– додав спікер.

Політика Сі може призвести до трагедії

Політтехнолог згадав, що 24 лютого 2022 року раптом одночасно в багатьох світових ЗМІ з'явилася інформація, що Китай напав на Тайвань. Тому, можливо, частина пліток про агресію Китаю щодо Тайваню виходить саме з Росії.

З іншого боку – в цілому такий сценарій не можна повністю відкидати, зауваживши експерт. Китай змінився за цей рік принципово.

Раніше в КНР було змінне керівництво, яке раз в 10 років за графіком змінювалося. Тобто там був авторитаризм, але не було тоталітаризму.

Але тепер, коли пан Сі залишився на третій термін, ми спостерігаємо, що в світі нічого гарного не відбувається, коли одна людина перебуває біля влади надто довго. Все це призводить до трагедій, завжди і всюди,

– наголосив мовець.

Він припустив, що зараз курс Китаю може змінюватися. Якщо інші члени Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю не зупинять його, то країна може повторити долю Росії.

Шейтельман переконаний, якби Путін не залишився на третій термін і в 2008 році передав владу, зараз би не було війни.

Шейтельман припустив, чи буде агресія Китаю: дивитись відео