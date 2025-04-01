Стратегія змінилася: чи може Китай стати посередником у переговорах України та Росії

У Китаї вкотре заявили, що готові стати посередниками або навіть одним з гарантів дотримання миру в Україні. При цьому офіційний Пекін продовжує називати росіян своїми друзями.

Україна точно не підтримає пропозицію Китаю про посередництво. Як пояснив 24 Каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, цю країну не можна назвати нейтральною.

До теми "Друзі назавжди, ніколи не вороги": голова МЗС Китаю відвідує Москву

Китай змінив стратегію

Пекін не може забезпечити нейтральність своєї позиції та не підігрувати російській стороні. Китайці відверто сказали, що є партнерами та друзями з росіянами, тому сподіватися на неупередженість не доводиться. А саме вона є необхідною, щоб виступати модератором.

Важлива річ полягає в тому, що у Китаї нарешті відмовилися від власної "формули миру". Тривалий час вони наполягали на своєму сценарії врегулювання війни, який розробили разом з Бразилією ще у 2023 році. Тоді ці країни також хотіли стати посередниками у російській агресії проти України.

Зараз вони вже відійшли від цієї формули й готові просто бути майданчиком для прямих переговорів Києва і Москви. Треба зауважити, що щонайменше їхня стратегія змінилася,

– підкреслив Олександр Краєв.

Чому Китай озвучив пропозицію саме зараз

Цікаво, що США не надто активно реагують на такі заяви. Адміністрацію Дональда Трампа не надто цікавлять внутрішні кризи Китаю. До того ж американці намагаються перекривати їх власними провокативними зовнішньополітичними активностями, наприклад, з Гренландією чи виселенням мігрантів.

Поки Трамп сконцентрований виключно на російсько-українському треку. Він не бачить інших, додаткових площин. Не говорить про санкції проти Китаю, про розширення тиску на Пекін, щоб змусити Москву на переговори,

– зауважив Олександр Краєв.

Китай, побачивши відсутність прямого тиску на себе, побачивши неможливість адміністрації Трампа швидко досягти результатів, та пасивність самої Росії в переговорах – зрозумів, що це його час. Пекін вирішив показати себе як альтернативу тому, що відбувається.